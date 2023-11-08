В Карелии за неделю выявлено 112 заболевших коронавирусной инфекцией

Число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось. 30 октября в Роспотребнадзоре сообщали о 76 случаях, то по данным на 7 ноября в регионе за неделю зафиксировано 112 случаев коронавирусной инфекции.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидпорога на 21,5%. За прошедшую неделю в регионе зафиксировано 4976 случаев ОРВИ.

Случаев гриппа пока не отмечено. В Карелии циркулируют риновирусы и коронавирусы.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова высказалась по поводу вакцинации против ковида и гриппа. // фото «Петрозаводск говорит»