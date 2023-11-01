Названы продукты питания, которые едят долгожители

Долгожители любят шоколад, овсяную кашу и яйца с беконом. Подобные люди также имеют одну общую привычку - это стремление к спокойному образу жизни, передает DailyMail.

Так, японка Кейн Танака прожила 119 лет и говорила, что часто пила газированные напитки, кофе и ела шоколад. Сохранять ясность ума ей помогало решение математических головоломок.

Мария Браньяс Морера из Сан-Франциско на протяжении своей 116-летней жизни отдавала предпочтение натуральному йогурту.

Британка Джесси Галлан дожила до 109 лет, она часто употребляла овсяную кашу. Американка Сюзанна Мушатт Джонс ушла из жизни в возрасте 116 лет и постоянно ела яйца с беконом.

Многие долгожительницы отметили, что залог счастливой жизни – отсутствие стресса. Они порекомендовали исключить из круга общения людей с негативным мышлением, проводить больше времени с семьей и иногда баловать себя дорогими подарками. // фото: freepik.com