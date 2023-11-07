Проверить свое здоровье все желающие смогут в мэрии Петрозаводска

Жители Петрозаводска 10 ноября смогут бесплатно обследоваться в мэрии. На скрининг всех желающих пригласил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Акция «Здоровый Петрозаводск» пройдет в рамках республиканской конференции «Онежские зори». Она на этот раз будет посвящена социально значимым заболеваниям и рассчитана не только на специалистов, но также на население.

Горожане могут прийти в пятницу в большой зал администрации с 10:00 до 15:00. Специалисты проведут скрининговые обследования: флюорограмму, ЭКГ, экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С, дерматоскопию, спирографию.

Также петрозаводчан осмотрят терапевт и пульмонолог. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи, уходу и самоуходу. Также запланированы лекции врачей на важные медицинские темы. // фото: freepik.com