Трассу «Кола» сегодня перекроют на несколько часов

Днем 7 ноября автомобили не смогут проехать по участку трассы «Кола» около Лодейного Поля, там разведут мост через Свирь, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Федеральную автодорогу на 236-м километре полностью перекроют на два часа - с 13:00 до 15:00.

По реке пройдут буксир «Волчек», теплоход «Капитан Егоров» и «ОТА-990» с максимальным высотным габаритом 25,1 метра. Если все суда не успеют подойти ко времени запланированной разводки моста, его разведут в это же время 8 ноября. // фото: freepik.com