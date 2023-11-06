06 ноября 2023, 15:33
Общество

Семейная пара из карельского села отметила золотую свадьбу

Три условия долгой счастливой семейной жизни знает семейная пара из Ведлозера

Супруги Никитины из села Ведлозеро за пятьдесят лет совместной жизни стали не разлей вода. Про Татьяну Егоровну и Владимира Никитовича односельчане часто говорят, что они связаны, как нитка с иголкой.

Золотые юбиляры всю совместную жизнь прошли бок о бок в радости и в горести.

«Мы все время вместе. Вместе работаем и отдыхаем. Вместе вырастили детей – сына и дочь. Любим рыбачить, разгадывать кроссворды, даже дрова пилим вместе»,

— рассказала Татьяна Егоровна.

Татьяна Егоровна работала продавцом, Владимир Никитович – работник дорожного хозяйства. Сейчас супруги на пенсии, но скучать им некогда. Они настоящие звезды местной театральной студии при Доме карельского языка. Зрители полюбили их за талант и удивительную органичность. Каждый их выход на сцену – это подарок зрителям, залог хорошего настроения.

Жители села Ведлозеро устроили свадьбу для юбиляров в Доме карельского языка. Виновники торжества признались, что даже не ожидали, что на скромном чаепитии их будут сердечно поздравлять друзья, знакомые, работники Пряжинского отдела ЗАГС и коллеги – артисты из театральной студии.

Татьяна Егоровна и Владимир Никитович уверены, что семья держится на трех китах: любви, терпении и умении уступать друг другу. // Фото сообщества Karjalan kielen kodi / Дом карельского языка

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Метки: 
семейные ценности
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Ведлозеро