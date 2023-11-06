Семейная пара из карельского села отметила золотую свадьбу

Супруги Никитины из села Ведлозеро за пятьдесят лет совместной жизни стали не разлей вода. Про Татьяну Егоровну и Владимира Никитовича односельчане часто говорят, что они связаны, как нитка с иголкой.

Золотые юбиляры всю совместную жизнь прошли бок о бок в радости и в горести.

«Мы все время вместе. Вместе работаем и отдыхаем. Вместе вырастили детей – сына и дочь. Любим рыбачить, разгадывать кроссворды, даже дрова пилим вместе»,

— рассказала Татьяна Егоровна.

Татьяна Егоровна работала продавцом, Владимир Никитович – работник дорожного хозяйства. Сейчас супруги на пенсии, но скучать им некогда. Они настоящие звезды местной театральной студии при Доме карельского языка. Зрители полюбили их за талант и удивительную органичность. Каждый их выход на сцену – это подарок зрителям, залог хорошего настроения.

Жители села Ведлозеро устроили свадьбу для юбиляров в Доме карельского языка. Виновники торжества признались, что даже не ожидали, что на скромном чаепитии их будут сердечно поздравлять друзья, знакомые, работники Пряжинского отдела ЗАГС и коллеги – артисты из театральной студии.

Татьяна Егоровна и Владимир Никитович уверены, что семья держится на трех китах: любви, терпении и умении уступать друг другу. // Фото сообщества Karjalan kielen kodi / Дом карельского языка