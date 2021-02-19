В Карелии туристы бронируют одни из самых дорогих отелей в России

Карелия вошла в топ-5 регионов, в которых туристы бронируют самые дорогие номера в отелях. Рейтинг приводит сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Дорогие номера в отелях бронируют чаще всего семьи - 40,55%, пары - 27,39% и компании - 19,53%. Активнее всего туристы ищут недешевые номера отелей в Ялте, Сочи и на курорте Красная Поляна. В основном, в дорогие номера заселяются москвичи и жители Подмосковья, петербуржцы и жители Ленинградской области, а также соотечественники из северных регионов России.

Что касается цен, то в Крыму дорогие номера обходятся, в среднем, в 58 500 рублей за ночь. В Карелии туристы выкладывают за роскошные условия проживания по 22 500 рублей в сутки. Фото parkwestgc.com