В Карелии коронавирус убил еще троих

В Карелии подтверждены еще три смерти от COVID-19, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Деревянка 1948 года рождения, в Пудожской ЦРБ умер житель поселка Подпорожье 1942 года рождения, в Кондопожской ЦРБ ушел из жизни кондопожанин 1931 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 160 человек. Из этого числа заболели – 147 человек, из них 36 имеют симптомы средней тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 186 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6413,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2811,3 случая, по Северо-Западу – 4959,3.

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