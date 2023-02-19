В Карелии – типичное глухозимье

По данным карельского гидрометцентра, завтра по Карелии - облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -12, -17°С, на юго-западе -8, -13°С, днем -7, -12°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -9, -11°С. Атмосферное давление будет мало меняться. // Фото: Freepik