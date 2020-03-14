В Карелии стартует антинаркотическая акция

В Карелии начинается общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» Ее первый этап намечен на 16-27 марта, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Жителей Карелии призывают в эти дни сообщать об известных им местах хранения и сбыта наркотиков, наркопритонах и людях, распространяющих запрещенные вещества. Звонить можно по телефону 02 (с мобильного 102).

Целью акции называется предупреждение распространения наркомании среди молодежи и повышение уровня осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.