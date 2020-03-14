14 марта 2020, 10:13
Общество

В шести районах Карелии сменились кураторы

Артур Парфенчиков ввел новые кадры в программу кураторства

В пятницу, 13 марта, глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о смене кураторов в шести районах республики. Изменения коснулись Беломорского, Кондопожского, Лахденпохского, Пряжинского, Суоярвского, Сегежского районов, сообщает официальный Интернет-портал республики.

Так, в Беломорском районе куратором вместо Ольги Соколовой станет и.о. министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин. Сама министр соцзащиты Ольга Соколова переходит в кураторы Пряжинского района, где она сменит Александра Ломако.

Заместитель премьер-министра по вопросам экономики Дмитрий Родионов с кураторов Лахденпохского района перейдет в кураторы Кондопожского района. В Лахденпохском районе его заменит Оксана Чебунина, заместитель премьер-министра по вопросам инфраструктуры.

Куратором Сегежского района станет Олег Ермолаев, и.о. министра экономического развития РК.

В Суоярвском районе кураторство примет Виктор Россыпнов, избавившийся на днях от приставки и.о. и ставший главой Минстроя РК.

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кураторы
артур парфенчиков
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Дмитрий Кондрашин
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Оксана Чебунина
Олег Ермолаев
Виктор Россыпнов
Беломорский район
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