В Карелии спадет жара

В Карелии в понедельник немного похолодает. По данным Гидрометцентра, 27 июня в регионе ожидается переменная облачность. Ночью на севере, днем на юго-западе местами кратковременный дождь. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18°С, на севере +8, +13°С, днем +22, +27°С, на юге местами до +30°С, на севере и местами у водоемов +14,+19°С.

В Петрозаводске прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +16,+18°С, днем +22,+24°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

По информации gismeteo.ru, в Костомукше в понедельник будет переменная облачность, небольшой дождь, температура +10, +22. В Медвежьегорске ожидается переменная облачность, +13, +21. В Олонце также переменная облачность, воздух прогреется до +16 ночью и до +28 днем.