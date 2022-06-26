Запахи друзей оказались похожи друг на друга

Запахи людей, чья дружба возникла с первой встречи, значительно более схожи между собой, чем запахи случайных пар людей. К таким выводам пришла исследовательская группа института имени Хаима Вейцмана. Научная статья опубликована в журнале Science Advances.

Как сообщает N+1, запахи людей оценивали как с помощью электронного носа, так и с помощью группы добровольцев.

Участникам эксперимента, чей запах изучали ученые, выдали специальное мыло и порошки без запаха, а также попросили не использовать парфюмерию и не есть сильно пахнущие продукты. Чтобы собрать запаха тел, участникам выдали футболки, в которых они должны были провести два дня.

— В исследовании приняли участие только те люди, кто взаимно считали, что их дружба началась как «по щелчку» — то есть чувство дружбы сформировалось до обмена подробной биографической информацией. Описывая свои отношения, участники говорили, что их дружба появилась при первой встрече, похожа на совпадение, и это химия, — говорится в статье.

Выяснилось, что электронный нос находил больше сходства между запахами друзей, чем между запахами “посторонних” людей. К таким же выводам пришли и добровольцы.

Ученые давно установили, что люди используют обоняние как один из инструментов получения информации об окружающих, пусть и делают это неосознанно. По запаху тела люди могут отличить больного человека от здорового, учуять агрессию, страх, стресс, и счастье. Запах тела также служит сигналом родства между людьми и влияет на выбор партнера.