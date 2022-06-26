ГИБДД: почти 4 тысячи водителей задержали оплату штрафов в Карелии

В Карелии с начала года выявлено более 3700 водителей, которые не оплачивают штрафы вовремя. Об этом сообщила ГИБДД республики.

В пресс-релизе ведомство напоминает, что нарушителю дается 10 дней на обжалование штрафа, и если этого сделать не удалось, штраф нужно оплатить в течение 60 дней. Нарушение сроков влечет ответственность.

— Составляется протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрены штраф, административный арест на срок до 15 суток, обязательные работы на срок до пятидесяти часов, — говорится в сообщении ГИБДД.

Напротив, если оплатить штраф в течение 20 дней, гражданин получит “скидку” в 50%. Проверить наличие неоплаченных штрафов за нарушения в области дорожного движения можно на сайте Госавтоинспекции МВД России или на Едином портале госуслуг.