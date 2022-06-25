У жителей Древлянки возникнут неудобства из-за отключения света

В понедельник энергетикам потребуется отключить часть домов на Древлянке. 27 июня у специалистов по плану работы по улучшению электроснабжения района.

Электричество отключат с 9:00 до 16:00. В зону отключения попадут улицы Хейкконена, Раевского, Линевского и Паустовского.

Ранее энергетики предупредили об отключении электроснабжения на неделе в Карелии. (фото unsplash.com, engin akyurt)