Почетных граждан чествовали сегодня в Петрозаводске

На главной сцене праздника чествовали почетных горожан. В этом году троих жителей карельской столицы наградили почетным званием. Торжественную церемонию провел глава Карелии.

За выдающиеся заслуги и большой вклад в научное, культурное и социально-экономическое развитие Петрозаводска звание Почетного гражданина города присвоено директору Мединститута ПетрГУ, доктору медицинских наук, профессору Александру Балашову, заслуженному журналисту России и Карелии Юрию Шлейкину и энтузиасту физкультурного и общественного движения Вячеславу Рашеву. Звание Рашеву присвоено посмертно. Награду вручили его вдове Ирине Рашевой, сообщили в администрации города.

Праздничные мероприятия продолжатся до самого вечера. Программа праздника – здесь. Также за массовыми гуляниями можно наблюдать онлайн. (фото пресс-служба мэрии)