Петросовет избрал Почетных граждан Петрозаводска 2022 года

В ходе очередной сессии Петросовета депутаты единогласно поддержали решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» уважаемым жителям карельской столицы, внесшим выдающийся вклад в развитие города и укрепление его авторитета в Республике Карелия.

Это директор Медицинского института ПетрГУ Александр Балашов, хранитель трассы «Фонтаны» Вячеслав Рашев (звание присвоено посмертно) и заслуженный журналист Российской Федерации Юрий Шлейкин.

«Я считаю звание выдано трем великим нашим горожанам…», - дала высокую оценку номинантам председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)