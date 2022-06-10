В Петрозаводске благоустроили восемь дворов

В карельской столице подрядчики привели в порядок восемь дворов из 35 запланированных. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Так, работы по облагораживанию территорий закончились возле домов №11, 11Б, 13, 43 и 65 по Балтийской улице, №6 по улице Генерала Фролова, №26 по улице Ровио и №7 по Кемской улице.

«Работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжаются. Сейчас они ведутся на пяти дворовых территориях. На Сортавальской улице у дома №10А подрядчик удаляет старый слой асфальта. Во дворах домов №21А по улице Репникова, №24 по улице Чернышевского и №47 по Красной улице эти работы уже выполнены. Там устанавливают новый бордюрный камень. А у дома №4 по Сорокской улице уже уложен новый асфальт, устанавливаются опоры освещения, урны и скамейки»,

- сообщили в мэрии.

На остальных 22 территориях подрядчики ведут подготовительные работы, закупают материалы, заказывают необходимое оборудование. Всего на благоустройство дворов выделено 55 млн рублей. Окончание обновлений запланировано на 1 сентября. Фото: petrozavodsk-mo.ru.