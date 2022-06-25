«Командир республики» выступил перед президентскими кадетами

Программа празднования Дня Петрозаводска началась с торжественной выпускной церемонии в Президентском кадетском училище, первой в его истории. Стены своей альма-матер покидали кадеты, которые начали свое обучение в 2017 году.

Отпраздновать с ними этот знаменательный день собрались преподаватели, родители, высшие чины министерства обороны и республики. Соответствуя моменту, глава Карелии Артур Парфенчиков, которого еще со времен прокурорской работы называют Командиром, прибыл на линейку в генеральском мундире (согласно действующей табели о рангах, его воинское звание – генерал-полковник).





«С юных лет вы выбрали высокую честь жить и служить Родине и присяге, - обратился к воспитанникам ППКУ губернатор. - Запомните, главный принцип российского офицера - присягают один раз. Большинство из вас пойдет в военные училища, посвятит себя армейской службе. Кто-то станет инженером или конструктором, кто-то пойдет в область культуры, медицины. Но я уверен, что какой бы путь вы ни избрали, слова вашей присяги, принципы кадетского братства будут сопровождать вас всю жизнь, – сказал руководитель региона. – Служите нашей великой Родине честно, не жалея себя. В добрый путь! И помните, что вас всегда ждут ваши семьи, близкие, все мы. Огромная благодарность родителям, педагогическому составу за то, что уже в первом выпуске ребята показали прекрасные результаты».

Результаты действительно прекрасные: 17 кадетов получили аттестаты с отличием, каждый второй – похвальный лист. От российского военного ведомства похвалил кадетов за успехи и поздравил с выпуском заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.





«Нет сомнений, что вы с гордостью и достоинством будете нести звание первых выпускников Президентского училища. Впереди – широкий простор выбора работы, жизненного пути. Но успех будет сопутствовать только тем, кто будет совершенствовать свой профессионализм. Мы, старшее поколение, передаем вам эстафету защиты Родины».

Петрозаводское президентское кадетское училище – одно из самых молодых средних общеобразовательных учреждений министерства обороны РФ. Огромную роль в его создании сыграл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В училище активно внедряются новые образовательные технологии, целенаправленно реализуется военно-патриотическое воспитание, формируются основы для подготовки молодого поколения к служению Отечеству на военном и гражданском поприще. (фото пресс-служба главы РК)