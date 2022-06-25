Первые выпускники Президентского кадетского училища получили аттестаты

Сегодня первые выпускники Президентского кадетского училища в Петрозаводске получили аттестаты.

Документы об образовании вручали руководитель училища Андрей Макаревич, депутат парламента Сергей Шугаев и председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Также выпускников приветствовал глава республики Артур Парфенчиков.





Спикер ЗС РК вспомнил, как в 2017 году приветствовал совсем юных будущих воспитанников президентского кадетского училища. Сегодня он увидел перед собой возмужавших и уверенных в себе юношей.

По мнению Шандаловича, за время учебы училище в Петрозаводске стало для них вторым домом. Учителя и наставники помогали кадетам получить качественное образование, были рядом, давали мудрые советы, не скупились на душевное тепло, вдохновляли на успехи в учебе и спорте, воспитывали в кадетах чувство сопричастности к судьбе Родины и помогали им найти дорогу в жизни.



Многие выпускники выбрали для себя военную карьеру, кто-то решил продолжить обучение в вузах. Шандалович уверен, что выпускники добьются успехов в медицине, образовании, социальной или культурной сфере, научной или творческой деятельности.

«Я верю, где бы они ни были, звание первого выпускника Петрозаводского президентского кадетского училища всегда будут носить с гордостью!»

- написал председатель парламента в своем аккаунте.

Элиссан Шандалович пожелал им дальнейших успехов в жизни и удачи во всех начинаниях, а кадетскому училищу пожелал воспитать много поколений настоящих мужчин, истинных патриотов и защитников Отечества. (фото со страницы председателя ЗС РК «ВКонтакте»)