«Тройку» запустили - в Петрозаводске откроется точка продаж карты

С 1 июля в Петрозаводске откроется первая точка продаж транспортной карты «Тройка». Горожане и гости столицы Карелии смогут приобрести ее в касса ПМУП «Городской транспорт» на Московской, 14. Об этом сообщает телеграм-канал московского департамента транспорта и транспортной инфраструктуры. Впоследствии в городе должны будут открыться другие точки продаж. В троллейбусном управлении озвучили и стоимость транспортной карты – 50 рублей.

К билетной системе «СберТройка» подключено более 80 троллейбусов и автобусов, сообщает РБК. Расплатиться за поездку можно в троллейбусах и маршрутах автоперевозчиков ООО «Вираж» и ООО «Автопассаж».



Первые карты «Тройка» с изображениями достопримечательностей региона появились в Карелии осенью прошлого года. Картой можно расплачиваться за проезд в регионах, подключенных к единой билетной системе. «Тройка» действует в Москве и области, Ленинградской области, Костроме, Иркутске, Томской и Ростовской областях и других регионах. (фото «Петрозаводск говорит»)