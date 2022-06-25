За неделю ЦУР Карелии обработал более 500 обращений

На этой неделе в ЦУР Карелии поступило более 500 обращений. Больше всего на этой неделе жителей нашей республики беспокоили вопросы благоустройства и ЖКХ, а также состояние дорог и здравоохранения. Все сообщения и жалобы граждан, оставленные на открытых площадках в соцсетях, фиксируются системой «Инцидент Менеджмент» и попадают в Центр управления регионом. Сюда же стекаются обращения, отправленные через порталы «Народный контроль. Карелия» и «Госуслуги. Решаем вместе».

Система «Инцидент Менеджмент» выявила жалобу в открытом паблике на большую свалку в Медвежьегорске на улице Кольцевая, 18.

«Вот, где необходим субботник и не один»,

– писали очевидцы.

Обращение было передано в ответственные организации - местную администрацию и ГК УРК «Карелприрода». Сейчас несанкционированно размещенные отходы вблизи дома убраны.

Другой пример – была устранена опасная неисправность на детской площадке. Жители Петрозаводска сообщили в соцсетях, что на улице Германа Титова, 9, плохо закреплены детские качели. ЦУР совместно с администрацией Петрозаводска устранили проблему. Жителям города сообщили о ее решении и разместили фотографии исправленных объектов.

«Спасибо за оперативность! - написала в комментариях автор обращения.

Напоминаем, что обратиться в ЦУР можно несколькими способами:

– Написать пост или комментарий о проблеме в открытом аккаунте или в сообществе в соцсетях. Необходимо назвать точный адрес, желательно прикрепить фотографию.

– Подать жалобу через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» Для этого необходима регистрация на портале «Госуслуг».

– Отправить обращение в ЦУР через портал «Народный контроль. Карелия». Для работы на этом портале также понадобится регистрация на Госуслугах.

В любом случае проблема попадет на тепловую карту ЦУР, и вы получите ответ на жалобу на той же площадке, где задан вопрос. (фото ИА «Республика», Лилия Кончакова)