В Петрозаводске и районах на неделе будут отключать электричество

Территорию под линиями электропередач расчищают, энергообъекты модернизируют, новых потребителей подключают к сетям. В связи с этим, как объяснили специалисты, электроснабжение приходится отключать.

С понедельника по воскресенье, 27 июня-3 июля, на ряде территорий Карелии будут отключать электричество.

Калевальский район:

- 27 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Луусалми; поселок Кепа.

- 27 июня с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 24-А,26-Б,30,34-А).

- 27 июня с 22.00 по 28 июня до 6.00. Поселок Новое Юшкозеро, деревня Юшкозеро.

- С 28 июня по 1 июля с 13.30 до 17.30. Поселок Калевала: улицы Вяйнямёйнена, Марии Михеевой.

- 29 июня с 9.00 до 14.00. Деревня Юшкозеро: здание детского сада.

Кемский район:

- С 27 июня по 1 июля с 8.30 до 17.00. Город Кемь: улица Подгорная (дома 1,2,3,4,8).

- 27 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Фрунзе (дома 1,2,5,4-А), Береговая.

- 28 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, П. Морозова, Красноармейская, Ломоносова, Речная, Чапаева, Северная, Пионерская.

Кондопожский район:

- 27 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Гирвас: улицы Красная, Западная, Чапаева.

- 28 июня с 13.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Комсомольская, здание пекарни.

- 29 июня с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: Сандальская набережная.

- 29 июня с 14.00 до 15.00. Город Кондопога: здание ГСК.

- 2 июля с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улицы Нигозерская, Карельская набережная, Пашкова, переулок Нигозерский.

Костомукша:

- 30 июня с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: поселок Заречный, ТСН «Озерное», СНТ «Хвоинка», СНТ «Заря», СНТ «Заречье», СНТ «Стройматериалы», СНТ «Руда», СНТ «Остров», здания ООО «Лессервис».

Лоухский район:

- 27 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Кестеньга: улицы Северная, Вокзальная, переулок Железнодорожный.

- 28 июня с 10.30 до 14.30. Поселок Амбарный: улица Школьная. Здания ФАПа, средней школы, котельной.

- С 28 июня с 11.00 по 29 июня до 6.00. Поселок Сосновый; окрестности поселка Сосоновый: СОТ «Сампо»; поселки Кестеньга, Кокосалма, Новый Софпорог, Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский.

- 30 июня с 11.00 до 13.00. Поселок Чупа.

Медвежьегорский район:

- 27 июня с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Карла Маркса (дом13), Советская (дома 2,4). Здания Дома детского творчества, станции сотовой связи ПАО «МТС», ГИМС, «Центр гигиены и эпидемиологии в РК».

- 27 июня с 9.00 до 17.00. Деревни Евгора, Сельги, Терманы, Ахвенламби, Юккогуба, Сяргозеро, Шалговаара, Венгигора; поселки Паданы, Маслозеро, Сесьярви, Падун, Чебино, Шалговаара.

- 27 июня с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная, Урицкого (обе частично).

- С 28 июня по 1 июля с 8.00 до 19.00. Деревня Жарниково.

Прионежский район:

- 27 июля с 10.00 до 17.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево, переулок Нагорный; поселок Мелиоративный: улица Лесная (частично).

- 27 июня с 13.00 до 16.00. Село Заозерье: улицы Ялгубское шоссе, Наволокская, Родниковая, Озерная.

- С 27 по 30 июня с 10.00 до 17.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Хвойная, переулок Лесной.

- С 27 июня по 1 июля. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия», местечко Елчезеро.

- 28 июня с 9.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Онежская, Лесная, Заводская, Березовая.

- 28 июня с 10.00 до 15.00. Местечко Бараний Берег.

- 29 июня с 10.00 до 15.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Молодежная.

- 29 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Новоселов, Парковая, Молодежная, Ягручейная, Советская, Комсомольская, Пролетарская, Набережная, Совхозная, Полевая, переулок Северный.

- 30 июня с 10.00 до 15.00. Деревня Педасельга: здание ООО «Орзенский бор».

- 30 июня с 10.00 до 17.00. Местечко Лососинное: здания «Русского Севера»; деревня Лососинное.

- 1 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Лососинное: улицы Екатерининская, Ленина, Березовая, Солнечная.

- 1 июля с 10.00 до 13.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево, переулок Нагорный.

- 1 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Озерная, Береговая, Садовая.

- 1 июля с 11.00 до 15.00. Село Деревянное: улицы Коммунская корба, Хутор, здание ООО "Нелукса", СОТы: «Сосенка», «Тайми», «Контакт», «Строитель», «Ручеек», «Заречье», «Надежда», «Дорожник».

Петрозаводск:

- С 6 по 30 июня с 10.00 до 17.00 (кратковременные отключения). Район Сулажгорского кирпичного завода.

- 30 июня с 10.00 до 16.00. Соломенное: улица Прибрежная.

Сегежский район:

- 27 и 28 июня с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Южная, Гористая (дома 55-85), Речная, Заречная, переулки Речной и Подгорный.

- 29 июня с 10.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Пушкина, Озерная, Нагорная.

Сортавальский район:

- С 27 по 30 июня с 8.00 до 17.00. Поселок Лахденкюля. (фото unsplash.com, Nikola Johnny Mirkovic)