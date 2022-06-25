В Петрозаводске и районах на неделе будут отключать электричество
Территорию под линиями электропередач расчищают, энергообъекты модернизируют, новых потребителей подключают к сетям. В связи с этим, как объяснили специалисты, электроснабжение приходится отключать.
С понедельника по воскресенье, 27 июня-3 июля, на ряде территорий Карелии будут отключать электричество.
Калевальский район:
- 27 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Луусалми; поселок Кепа.
- 27 июня с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 24-А,26-Б,30,34-А).
- 27 июня с 22.00 по 28 июня до 6.00. Поселок Новое Юшкозеро, деревня Юшкозеро.
- С 28 июня по 1 июля с 13.30 до 17.30. Поселок Калевала: улицы Вяйнямёйнена, Марии Михеевой.
- 29 июня с 9.00 до 14.00. Деревня Юшкозеро: здание детского сада.
Кемский район:
- С 27 июня по 1 июля с 8.30 до 17.00. Город Кемь: улица Подгорная (дома 1,2,3,4,8).
- 27 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Фрунзе (дома 1,2,5,4-А), Береговая.
- 28 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, П. Морозова, Красноармейская, Ломоносова, Речная, Чапаева, Северная, Пионерская.
Кондопожский район:
- 27 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Гирвас: улицы Красная, Западная, Чапаева.
- 28 июня с 13.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Комсомольская, здание пекарни.
- 29 июня с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: Сандальская набережная.
- 29 июня с 14.00 до 15.00. Город Кондопога: здание ГСК.
- 2 июля с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улицы Нигозерская, Карельская набережная, Пашкова, переулок Нигозерский.
Костомукша:
- 30 июня с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: поселок Заречный, ТСН «Озерное», СНТ «Хвоинка», СНТ «Заря», СНТ «Заречье», СНТ «Стройматериалы», СНТ «Руда», СНТ «Остров», здания ООО «Лессервис».
Лоухский район:
- 27 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Кестеньга: улицы Северная, Вокзальная, переулок Железнодорожный.
- 28 июня с 10.30 до 14.30. Поселок Амбарный: улица Школьная. Здания ФАПа, средней школы, котельной.
- С 28 июня с 11.00 по 29 июня до 6.00. Поселок Сосновый; окрестности поселка Сосоновый: СОТ «Сампо»; поселки Кестеньга, Кокосалма, Новый Софпорог, Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский.
- 30 июня с 11.00 до 13.00. Поселок Чупа.
Медвежьегорский район:
- 27 июня с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Карла Маркса (дом13), Советская (дома 2,4). Здания Дома детского творчества, станции сотовой связи ПАО «МТС», ГИМС, «Центр гигиены и эпидемиологии в РК».
- 27 июня с 9.00 до 17.00. Деревни Евгора, Сельги, Терманы, Ахвенламби, Юккогуба, Сяргозеро, Шалговаара, Венгигора; поселки Паданы, Маслозеро, Сесьярви, Падун, Чебино, Шалговаара.
- 27 июня с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная, Урицкого (обе частично).
- С 28 июня по 1 июля с 8.00 до 19.00. Деревня Жарниково.
Прионежский район:
- 27 июля с 10.00 до 17.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево, переулок Нагорный; поселок Мелиоративный: улица Лесная (частично).
- 27 июня с 13.00 до 16.00. Село Заозерье: улицы Ялгубское шоссе, Наволокская, Родниковая, Озерная.
- С 27 по 30 июня с 10.00 до 17.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Хвойная, переулок Лесной.
- С 27 июня по 1 июля. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия», местечко Елчезеро.
- 28 июня с 9.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Онежская, Лесная, Заводская, Березовая.
- 28 июня с 10.00 до 15.00. Местечко Бараний Берег.
- 29 июня с 10.00 до 15.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Молодежная.
- 29 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Новоселов, Парковая, Молодежная, Ягручейная, Советская, Комсомольская, Пролетарская, Набережная, Совхозная, Полевая, переулок Северный.
- 30 июня с 10.00 до 15.00. Деревня Педасельга: здание ООО «Орзенский бор».
- 30 июня с 10.00 до 17.00. Местечко Лососинное: здания «Русского Севера»; деревня Лососинное.
- 1 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Лососинное: улицы Екатерининская, Ленина, Березовая, Солнечная.
- 1 июля с 10.00 до 13.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево, переулок Нагорный.
- 1 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Озерная, Береговая, Садовая.
- 1 июля с 11.00 до 15.00. Село Деревянное: улицы Коммунская корба, Хутор, здание ООО "Нелукса", СОТы: «Сосенка», «Тайми», «Контакт», «Строитель», «Ручеек», «Заречье», «Надежда», «Дорожник».
Петрозаводск:
- С 6 по 30 июня с 10.00 до 17.00 (кратковременные отключения). Район Сулажгорского кирпичного завода.
- 30 июня с 10.00 до 16.00. Соломенное: улица Прибрежная.
Сегежский район:
- 27 и 28 июня с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Южная, Гористая (дома 55-85), Речная, Заречная, переулки Речной и Подгорный.
- 29 июня с 10.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Пушкина, Озерная, Нагорная.
Сортавальский район:
- С 27 по 30 июня с 8.00 до 17.00. Поселок Лахденкюля. (фото unsplash.com, Nikola Johnny Mirkovic)