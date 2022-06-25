В сезон отпусков Карелия примет до миллиона туристов

Республика Карелия становится одним из популярных направлений для внутреннего туризма. Строятся новые дороги, туристические объекты и места для отдыха. Об этом рассказала начальник Управления по туризму республики Карелия Анна Борчикова во время прямого эфира в рамках проекта «Объясняем.рф».

По ее словам, в этом году пополнения в бюджет в 2021 году увеличились, по сравнению, с 2020-м, на треть.

«На сегодняшний день спрос на отдых и туризм превышает те предложения, которые мы сегодня можем предоставить. Но бизнес с удовольствием откликается на этот запрос и появляются новые гостиницы. Туроператоры предлагают новые маршруты, появляется новая инфраструктура. В туристических местах можно приобрести удобные билеты»,

- отметила Анна Борчикова.

При этом она подчеркнула, что посещение туристических районов для жителей Карелии как было, так и останется бесплатным.

Туристический сезон не станет бременем для жителей Карелии. Например, в этом году Карелия получила 250 миллионов рублей, в ближайшее время будет объявлен конкурсный отбор. Одно из его условий - производитель должен быть из республики Карелия.

«То есть, помимо налоговых поступлений, также у нас еще будут развиваться производства, - подчеркнула Анна Борчикова. - При появлении туристических объектов, при расширении туристических объектов появляются новые рабочие места. А это значит, стабильная работа для жителей республики Карелия».

Узнать подробности и развитии туризма в Карелии, и о том, как государство поддерживает желающих работать в этой отрасли, можно здесь.

Напомним, что федеральный информационный проект «Объясняем.РФ» с работает начала марта. На его ресурсах ежедневно публикуются ответы на волнующие россиян вопросы. Чаще всего люди спрашивают о том, отразились ли западные санкции на работе лесных предприятий, готова ли республика к пожароопасному сезону, как проходит лесовосстановление и что будет с выгоревшему лесами после пожаров прошлого года. Чтобы жители Карелии могли получить ответы на свои вопросы не только от федеральных, но и от местных экспертов, для них созданы республиканские паблики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также канал в мессенджере «Телеграм».