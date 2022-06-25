Леса Карелии сегодня осмотрят с воздуха

Пожарные осмотрят леса во всех районах республики, сообщается в группе «Питкярантского лесничества». 25 июня в 13:00 три самолета Цессна вылетят из Калевалы, Сегежи и Сортавалы на ежедневный осмотр лесов. АН-2 отправится на осмотр из Петрозаводска. На его борту - группа парашютистов-пожарных.

Если пилот увидит задымление в труднодоступном для тушения лесных пожаров месте, тогда специалисты прыгнут с парашютом к точке возгорания.

В минувшую пятницу в Карели был введен особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания граждан в лесах. Разводить костры запрещено.

Жители республики также могут сообщать о лесных пожарах по телефонам лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. (фото скриншот видео)