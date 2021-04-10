В Карелии сотрудники ГИБДД все чаще ловят водителей лишенных прав

В Сегежском районе Карелии на федеральной трассе Р-21 «Кола» сотрудниками ГИБДД отстранен от управления 50-летний местный житель, управлявший автомобилем ВАЗ-2115, сообщает паблик «ГИБДД г.Сегежи».

У водителя обнаружены признаки опьянения, а ранее он был лишен водительских прав. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку. За правонарушение такого рода водителю грозит уголовная ответственность.

Инцидент произошел 9 апреля в 12:15, а днем ранее в поселке Спасская Губа Кондопожского района инспекторы ДПС отстранили от управления 57-летнего водителя автомобиля УАЗ, который ранее также был лишен водительских прав.

За управление транспортным средством водителем, лишенным прав, предусмотрено наказание - штраф в 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Фото из групп «ГИБДД г.Сегежи» и «Госавтоинспекция Карелии»

