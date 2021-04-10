Еще два жилых дома сгорели в Карелии

В 23:42 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района были задействованы для борьбы с возгорание жилого дома в городе Пудож на улице Совхозной, сообщает МЧС Карелии.

Работа дежурных нарядов затянулась заполночь. Только в 00:28 семерым пожарным при поддержке двух машин удалось победить огонь.

Тем же вечером, чуть ранее, в 20:25 на место присшествия пришлось выдвигаться пожарным Кемского района. Благодаря довольно крупным силам – десять человек и четыре машины, жилой дом на улице Вицупа в Кеми удалось потушить к 22:00.

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