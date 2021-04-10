10 апреля 2021, 10:28
Под Медвежьегорском пьяный водитель устроил ДТП на федеральной трассе
Один человек пострадал в аварии, ему назначено лечение
В Медвежьегорском районе Карелии, на 624-м километре федеральной трассы А-119 Вологда-Медвежьегорск, под Пиндушами произошло ДТП, сообщает госавтоинспекция Карелии.
Вчера в 15:00 32-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной «Опель Вектра», не справился с управлением автомобилем и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель получил травмы, ему назначено амбулаторного лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводиться проверка.
Фото из группы Госавтоинспекция Карелии