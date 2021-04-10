Под Медвежьегорском пьяный водитель устроил ДТП на федеральной трассе

В Медвежьегорском районе Карелии, на 624-м километре федеральной трассы А-119 Вологда-Медвежьегорск, под Пиндушами произошло ДТП, сообщает госавтоинспекция Карелии.

Вчера в 15:00 32-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной «Опель Вектра», не справился с управлением автомобилем и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель получил травмы, ему назначено амбулаторного лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводиться проверка.

Фото из группы Госавтоинспекция Карелии