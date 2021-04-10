10 апреля 2021, 10:05
Магазинного вора задержали на севере Карелии
Продукты, которые хотел украсть задержанный, много говорят о его планах на вечер
Сотрудники вневедомственной охраны Кеми выехали по сигналу тревожной сигнализации в один из сетевых магазинов города, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».
Кнопку вызова пришлось нажать сотрудникам торговой точки вечером 8 апреля. За хищение товара – бутылки алкоголя и мясных деликатесов, сотрудниками Росгвардии задержан 37-летний мужчина.
Задержанный передан полиции.
Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»