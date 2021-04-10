10 апреля 2021, 10:05
Происшествия

Магазинного вора задержали на севере Карелии

Продукты, которые хотел украсть задержанный, много говорят о его планах на вечер

Сотрудники вневедомственной охраны Кеми выехали по сигналу тревожной сигнализации в один из сетевых магазинов города, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».

Кнопку вызова пришлось нажать сотрудникам торговой точки вечером 8 апреля. За хищение товара – бутылки алкоголя и мясных деликатесов, сотрудниками Росгвардии задержан 37-летний мужчина.

Задержанный передан полиции.

Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»

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Карелия
Кемь
магазинный вор
алкоголь
вневедомственная охрана
росгвардия
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сетевой магазин