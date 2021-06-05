В Карелии сохраняется летняя жара

В Петрозаводске 6 июня сохраняется теплая летняя погода. По информации Гидрометцентра, ночью в карельской столице будет ясно, температура +10, +12 градусов, ветер переменный слабы. Днем ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный слабый.

По Карелии ночью будет ясно, ветер переменный, температура воздуха от +8 до +13. Днем температура составит +22, +27 градусов, переменная облачность с дождем, ветер северо-восточный, северный слабый.

По информации www.gismeteo.ru, в Олонце 6 июня будет малооблачно, небольшой дождь. Ожидается гроза. Температура от +15 до +25. В Медвежьегорске ясно, температура от +14 до +25. В Костомукше ожидается переменная облачность и дождь, температура воздуха от +12 до +20. // Фото: pixabay.com/ru