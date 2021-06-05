Россиянам рассказали секрет самого надежного пароля

Самым лучшим паролем для соцсетей и электронной почты можно считать комбинацию на основе парольной фразы. Как ее составить, рассказал в интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки, пишет РИА «Новости».

Обычно пользователям советуют придумывать сложные и длинные пароли с использованием цифр и разных символов. Такой пароль трудно подобрать, однако его легко забыть. Гораздо лучше обстоят дела с фразами.

Я бы строил комбинацию на парольной фразе, которая вам хорошо известна. Условно говоря, можете сделать пароль "Куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет". При этом букву "о" заменить на ноль, а букву "а" на "@" и в конце еще восклицательный знак поставить",

— объяснил специалист.

Эксперт уверен, что подбором вскрыть такой пароль практически невозможно, а запомнить его гораздо легче, чем стандартный запутанный набор символов и цифр. // Фото: pixabay.com/ru