Финская журналистка восхитилась преобразившимся Петрозаводском

Корреспондент финской газеты Ilta-Sanomat Арья Паананен пришла в восторг от Петрозаводска. Она полагает, что карельская столица преобразилась за последние два года, и когда границы для ее соотечественников откроются, их будет ждать много сюрпризов.

В первую очередь она рассказывает о ремонте на центральных улицах.

Дома в центре сияют новой краской, вокзальные постройки отремонтированы, брусчатка обновлена, дороги покрыты новым асфальтом, парки облагорожены. Стоящий на одной площади с Куусиненом ЗАГС тоже был отремонтирован и покрашен в ярко-красный цвет. Облик Петрозаводска изменился настолько сильно, что трудно поверить своим глазам,

- пишет Арья Паананен.

Кульминацией поездки журналистка называет жареную корюшку и походы по местным ресторанам. Также она высоко оценила одну из гостиниц на берегу Онежского озера.