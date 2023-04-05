В Карелии снизились смертность и рождаемость

Карелиястат подвел первые демографические итоги 2023 года. Они касаются января, информация приведена на сайте ведомства.

Так, в январе 2023 года в Карелии родился 371 младенец. Это меньше, чем годом ранее, когда на свет появились 394 человека. Снизилась и смертность - в январе-2023 умерли 853 жителя республики, тогда как в январе-2022 - 1095 человек.

Естественная убыль населения РК в январе составила 482 человека.

В январе в республике было создано 154 семьи. За тот же период развелась 201 пара. Эти показатели примерно соответствуют уровня прошлого года. // Фото: unsplash.com