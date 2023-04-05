Плата за воду на нужды дома увеличилась в Карелии в несколько раз

Текст и фото: Антонина Кябелева

В последнее время петрозаводчане встревожены объявлениями управляющих компаний, которые предупреждают о повышении платы за потребление воды на общедомовые нужды (ОДН). В первых числах апреля в соцсетях уже появились комментарии граждан, которые получили квитанции с увеличенными суммами за потребление воды на содержание общедомового имущества.

Предположение, что «скоро с нас последние штаны снимут», - эмоциональная реакция на новые серьезно увеличившиеся цифры в квитанциях. Мы попытались выяснить, что же произошло.

В России с 1 марта 2023 года установлены новые правила расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов при использовании на содержание общего имущества многоквартирного дома. Согласно постановлению правительства России, расчет нормативов будет производится с применением метода аналогов. Он заключается в том, что при расчете будут приниматься показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Помимо применения метода аналогов, законом допускается расчет коммунальных услуг на общедомовые нужды с использованием специальных формул.

Журналист нашего издания встретился с заместителем министра строительства, ЖКХ и энергетики Александром Федоричевым, чтобы выяснить, как в Карелии теперь будут рассчитываться нормативы потребления воды на ОДН, и к чему готовиться гражданам. Заместитель министра отметил, что вступившее в силу постановление правительства устанавливает иной порядок расчета нормативов потребления коммунальных услуг по содержание общедомового имущества.

Как объяснил Федоричев, в Карелии метод аналогов при расчете нормативов на воду для ОДН применяться не будет. По его словам, метод аналогов можно использовать, когда есть достаточная база данных по количеству потребляемых ресурсов на основе приборов учета. Когда информации недостаточно, или она неполная, применяется расчетный метод. Хотя, признал заместитель министра, метод аналогов более точный и отражает фактический уровень потребления коммунальных ресурсов.

В минстрое РК решили использовать так называемый расчетный метод, то есть воспользоваться утвержденной законодательством специальной формулой. Заместитель министра обратил внимание, что и раньше норматив потребления воды на общедомовые нужды рассчитывался по специальной формуле: коэффициент 0,09 умножался на соотношение количества проживающих в доме граждан и площади общедомового имущества.

С 1 марта 2023 года изменилась формула расчета услуг водоснабжения на ОДН. В нее были внесены изменения.

«В формулу добавилась доля нормативных технологических потерь холодной или горячей воды в общедомовых сетях. До 1 марта мы считали без нормативов технологических потерь воды на содержание общедомового имущества. Теперь постановлением правительства России к формуле добавлен порядок расчета нормативов потерь. Задача министерства заключалась в том, чтобы, в связи с изменениями, пересчитать нормативы»,

- сказал Александр Федоричев.

Новые нормативы в Карелии уже утверждены. На норматив влияет уровень благоустройства дома, его этажность и ряд других факторов. В результате плата за пользование водой для общедомовых нужд серьезно выросла.

В Петрозаводске дома делятся на 16 разных категорий и подкатегорий, для каждой из которых отдельно рассчитывается норматив. Для того чтобы понять масштаб изменений, приведем несколько примеров.

Для квартиры площадью 50 квадратных метров, расположенной в Петрозаводске в доме с централизованным холодным и горячим водоснабжением с 1 по 5 этаж плата за холодное водоснабжение в рамках ОДН выросла с 1 марта 2023 года с 9,49 до 47,42 рубля в месяц, то есть в 4,9 раза, а плата за услуги горячего водоснабжения – с 47,99 до 179,38 рубля в месяц, то есть в 3,7 раза.

Если квартира расположена выше 16 этажа, то его собственники за горячее водоснабжение для общедомовых нужд вместо 44,56 рубля в месяц будут платить 191,94 рубля. В данном случае плата повысится в 4,3 раза.

В петрозаводских домах с централизованным холодным водоснабжение жильцы квартиры площадью 50 квадратных метров заплатят в рамках ОДН за холодную воду 31,91 рубля в месяц, что в три раза больше, чем до 1 марта 2023 года.

В поселке Лоухи плата за холодную воду для общедомовых нужд для квартир площадью 50 квадратных метров, расположенных в домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением с 1 по 5 этаж, увеличилась в три раза – с 10,49 до 31,49 рубля в месяц. Почти в пять раз увеличилась плата за холодную воду для общедомовых нужд в квартирах, расположенных в Лоухи с 6 по 9 этаж в домах с центральным холодным водоснабжением и водонагревателями – с 9,49 до 47,42 рубля.

Очевидно, что многие граждане, получив счета с новыми цифрами в графе ОДН, будут неприятно удивлены несправедливыми, по их мнению, нормативами, выливающимися в серьезное повышение платы за услуги водоснабжения. Как избежать переплаты? Александр Федоричев отметил, что в тех домах, где есть коллективный и индивидуальные приборы учета, оплата за воду, которая используется на общедомовые нужды, будет, как и раньше, производиться по фактическим показателям.

«В этих домах расчет будет осуществляться в соответствии с требованиями жилищного законодательства»,

- заметил он.

Фактически ничего не изменится для тех, кто живет в домах, оборудованных общедомовыми и индивидуальными счетчиками, и где на общем собрании собственников принято решение о расчете за воду, которая используется для общедомовых нужда, в зависимости от фактического потребления.

«Изменения не коснутся тех, у кого есть приборы учета, а на собрании собственников принято соответствующее решение. Я допускаю, что в некоторых домах, где нет счетчиков, фактическое потребление воды будет ниже, чем в соответствии с нормативами. Где-то управляющая компания моет полы в подъездах три раза в неделю, где-то, может, вообще не моет. Учесть конкретную ситуацию в каждом доме с помощью норматива невозможно. Единственный выход - это установить приборы учета, принять решение на общем собрании, и платить за фактические потребление», - сказал Александр Федоричев.

По его мнению, главная цель изменений — стимулировать граждан устанавливать приборы учета, чтобы они платили за тот объем ресурсов, который они реально потребили. Он заметил, что установка приборов учета может быть как выгодна гражданам, так и не выгодна. Особенно, если в доме происходят регулярные утечки воды, а система водоснабжения требует ремонта. В тех домах, где внутренние коммуникации в хорошем состоянии, конечно, выгоднее платить по счетчику. Но обычно в таких домах установлены как коллективные, так и индивидуальные приборы учета.