Непрофессионализм и безответственность. Что раздражает в коллегах

Большинство россиян (66 процентов) довольны своим рабочим коллективом, а 34 процента не все устраивает в коллегах. Об этом свидетельствует результат исследования, проведенного в рабочих коллективах сервисом «Работа.ру».

Больше всего россиян в сослуживцах раздражает перекладывание ответственности - эту черту отметили 61 процент опрошенных. Также более половины респондентов (53 процента) недовольны непрофессионализмом коллег, 51 процент - их высокомерием, а 50 процентов - склонностью к сплетням.

Кроме того, опрошенных в коллегах отталкивают лень (42%), нарушение личных границ (40%), срывы сроков и ошибки в работе (35%), навязчивость (32%), неопрятный внешний вид и неприятный запах (28%), громкие разговоры по телефону (26%) и частые перекуры (23%).

«Каждого пятого опрошенного (19%) раздражает, когда коллеги громко общаются между собой. Для 14% участников опроса отталкивающим фактором является отсутствие чувства юмора»,

- отметили авторы.

Идеальный коллега, по мнению большинства россиян, - это профессиональный (68%), ответственный (67%) и надежный (53%) человек. Каждого второго (49%) привлекает помощь коллегам с трудными задачами, 47% - соблюдение личных границ, 44% - четкое соблюдение поставленных сроков и выполнение договоренностей, а 42% - чувство юмора.

При этом 33 процента отметили чистоплотность и опрятный внешний вид, а 32 процента - общительность. // Фото: prostooleh / Freepik