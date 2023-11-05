В Карелии семейка лис повадилась ходить к лесозаготовителям

В Питкярантском районе семейка лисиц повадилась ходить в гости к работникам леса. Каждые вечер и утро лисы приходят к людям за едой.

Сцены милоты разыгрываются недалеко от горы Мюкраваара. Люди подкармливают пушистых хищников и внимательно следят за жизнью этих красивых животных.

«К нам приходила целая рыжая семья, но сейчас из той компании всего одна осталась. Она более трусливая. Лис приходит и утром, и вечером. Кто-то привозит для него куриные лапки, косточки, рыбку. Мы знаем, что кормить диких животных нельзя, но как красоте можно отказать?»

— изумляется Елена Агеенко–Климова.

Елена отметила, что с появлением лесных хищников в вагончиках, где живут рабочие, пропали мыши. Оказывается, с лисами дружить можно, а иногда и полезно. //Фото: Елена Агеенко–Климова