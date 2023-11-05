Самый нелюбимый водителями штраф могут вернуть в 2024 году

Штраф за превышение средней скорости на дороге могут вернуть в апреле 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм».

Этот штраф существовал с 2013 по 2021 год, а затем был отменен из-за иска одного из оштрафованных. Верховный Суд выявил пробелы в законодательства, и такие нарушения перестали фиксировать.

Сообщается, что теперь правительство готово восполнить эти пробелы, чтобы инструмент вновь заработал. Так, Минтранс предложил определение средней скорости как отношение расстояния к затраченному на его преодоление времени. Обсуждается и вопрос взаимодействия камер в начале и конце участка дороги.

Местом нарушения предложено считать точку установки последней камеры, с помощью которой выявлено превышение скорости. Регион нарушения тоже будет определяться по последней камере.

Эксперты считают, что штраф за среднюю скорость могут вернуть вместе со вступлением в силу нового КоАП, намеченного на апрель 2024 года. // Фото: Freepik