По кредитам на платит 21 миллион россиян

Федеральная служба судебных приставов с января по сентябрь 2023 года рассмотрела 21,1 миллион исполнительных производств о взыскании задолженности россиян в пользу банков. Это на 22% больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия».

Общая сумма долгов физических лиц выросла на 200 млрд руб., до 2,9 трлн руб. По данным ФССП, большинство должников проживают в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, в Подмосковье и Свердловской области.

В ведомстве пояснили, что взыскание долгов затрудняет наличие нескольких непогашенных кредитов у заемщиков, по которым вынесены судебные решения о взыскании просроченной задолженности, задолженности по ЖКХ или выплатам алиментов.

По данным ЦБ за первое полугодие 2023 года, россиян, оформивших кредиты и займы, стало на 2 млн больше по сравнению с 2022 годом — теперь их количество составляет 47 млн человек. Заемщиков с тремя и более кредитами 11,2 млн человек. // Фото: Freepik