В Карелии раскрыто преступление о похищении горючего и стройматериалов

Вневедомственная охрана задержала молодого правонарушителя в Кондопожском районе Карелии. Он похитил горючее и стройматериалы в дачном поселке.

19 сентябоя сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили ориентировку на автомобиль, водитель которого предположительно был причастен к похищению строительных инструментов и горючего с охраняемого садового некоммерческого товарищества.

Росгвардейцы догнали автомобиль, остановили и при осмотре машины обнаружили похищенное имущество. Нарушителем оказался 18-летний житель Кондопоги.

Правонарушитель был опознан потерпевшим и передан следственно-оперативной группе полиции. // Фото: Росгвардия.