В Карелии проводится операция «Нелегальный мигрант»

В настоящее время на территории региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант», сообщает МВД Карелии.

С начала операции за нарушение режима пребывания на территории России, за нарушение правил привлечения и использования иностранных работников составлено более 30 протоколов, общая сумма штрафов свыше 30 тысяч рублей.

В частности, сотрудниками полиции в Олонце выявлены двое иностранных граждан занимающихся благоустройством двора и укладкой плитки. Они не имели права работать на территории Республики Карелия в связи с отсутствием патента оформленного на наш регион. Указанные лица привлечены к административной ответственности – оштрафованы на общую сумму 4 тысячи рублей. Вопрос о привлечении к административной ответственности работодателя рассматривается. // Фото: tvrain.ru