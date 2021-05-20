Собянин и Парфенчиков подписали программу сотрудничества до 2025 года

Сегодня в Москве в рамках Дней Карелии мэр столицы Сергей Собянин и губернатор региона Артур Парфенчиков подписали важный документ. Они поставили свои подписи под программой сотрудничества на 2021-2025 годы в рамках реализации заключенного ранее соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

«Нам интересен опыт Москвы в инвестициях, в информационных системах, в здравоохранении, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике. Вместе с тем нам есть, что предложить Москве – уникальную продукцию промышленного комплекса, строительных материалов и деревообработки, высококачественные, экологически чистые продукты питания. И, конечно, важное направление - это туризм. Мы заинтересованы в том, чтобы наш новый аэропорт активнее принимал рейсы из Москвы. Я думаю, что с развитием нашей инфраструктуры это произойдёт в ближайшем будущем»,

- сказал Парфенчиков.

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, программа содержит ряд конкретных мероприятий и направлена на развитие кооперационных связей с Москвой. Одним из направлений взаимодействия является здравоохранение. В 2020-2021 годах в медицинских организациях Москвы высокотехнологичную медицинскую помощь получили порядка 600 жителей Карелии. Другим аспектом сотрудничества является культурная сфера. Торгово-экономическое сотрудничество также развивается. Республика готова поставлять в Москву щебень, декоративную и архитектурно-строительную облицовку зданий, пожарных роботов. (фото пресс-центр правительства РК)