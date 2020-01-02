02 января 2020, 15:18
В Карелии проверяют автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки
Госавтоинспекция республики призывает граждан сообщать о водителях, нарушающих ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверять автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки.
Инспекторы ГИБДД проверяют техническое состояние автобусов на их соответствие требованиям ПДД, контролируют оснащение тахографами, проверяют документацию, а также соблюдение водителями установленного времени работы и отдыха.
Госавтоинспекция Карелии призывает граждан не оставлять безнаказанными действия водителя пассажирского автобуса в случае, если он совершает нарушение ПДД РФ. О всех фактах таких нарушений следует сообщать в полицию своего района или на единый номер полиции – 102.