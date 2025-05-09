В Карелии проходят торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы

Мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Великой Победы, 9 мая начались с традиционного возложения цветов и венков к мемориальным комплексам «Аллея Памяти и Славы» и «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы».

Почтить память героев Великой Отечественной войны, партизан, тружеников тыла, узников концлагерей пришли сотни жителей карельской столицы, представители органов власти и общественных организаций, активисты молодежных патриотических объединений.

Почетными гостями мероприятий стали ветераны Великой Отечественной войны. В их числе – гвардии полковник Константин Панов. Он воевал на 1-м Белорусском фронте, участвовал в штурме Берлина, где и встретил Победу в 1945-м.

К мемориалу «Аллея Памяти и Славы», посвященной героям Карельского фронта, были вынесены портреты 28-ми Героев Советского Союза, уроженцев и жителей республики, за ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны удостоенных посмертно звания «Почетный гражданин Республики Карелия». Соответствующий Указ Глава региона подписал в преддверии Дня Победы.

Память всех героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания.

В церемонии возложения цветов и венков к мемориалам принял участие Глава республики Артур Парфенчиков.

«Мы помним всех наших земляков – тех, кто сложил головы на полях сражений. Тех, кто страдал во вражеских финских концлагерях, тонул в Онежском озере, пытаясь уйти от врага во время эвакуации. Тех, кто жил в оккупации в годы войны. Мы всегда будем благодарны нашему старшему поколению за эту Великую Победу. И сегодня, выполняя заветы отцов, дедов, прадедов, наши защитники снова стоят на страже независимости нашей Родины, отстаивая наши ценности, наши идеалы», - сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии поздравил земляков с Днем Великой Победы.

Перед участниками мероприятия выступил председатель карельской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Черненко. Он отметил, большой вклад общественных организаций в подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы. А работа ветеранской организации Мелиоративного была признана лучшей среди всех сельских ветеранских организаций страны.

Сегодня жителей и гостей Карелии ждет большая праздничная программа. В Петрозаводске прошел парал, в 14:00 начнется шествие «Бессмертного полка». В районах и округах республики акция пройдет в онлайн-формате. Также по всей республике пройдут концерты и патриотические акции (0+).

В 16:00 в Петрозаводской губе на Онежской набережной состоится парад судов оперативных служб. Вечером - финальный концерт, праздничный фейерверк и «Лучи Победы» у стелы «Город воинской славы». © «Петрозаводск говорит»