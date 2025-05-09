Еще один детский сад собираются закрыть в Карелии

Один детский сад ликвидируют в Медвежьегорске точнее, как выразились местные чиновники, реорганизуют, теперь та же судьба уготована для еще одного дошкольного учреждения.

Деревянный корпус садика «Дюймовочка» в питкярантской деревне Хийденсельга собираются закрыть. Местные жители собрали 100 подписей под обращением о сохранении дошкольного учреждения и направили его депутату карельского парламента Эмилии Слабуновой.

«Два года назад родители вложили значительные средства и силы в ремонт здания, создали хорошие условия, не получив помощи от властей, и вот теперь администрация округа известила их о планах по закрытию данного корпуса и переводу всех детей в маленький кирпичный корпус, в котором нет условий для старших детей. Обеспокоенные развитием детей родители недоумевают, как один воспитатель справится с детьми от 1,5 лет и до предшкольного возраста при разных режимах и образовательных программах. Они считают, что таким образом их понуждают возить детей в детский сад п.Ляскеля»,

- пишет парламентарий. Сейчас в саду всего 15 детей, в следующем году ожидается 17.

Слабунова обратилась к главе округа с просьбой приложить все усилия к сохранению работы детского сада в прежнем режиме в деревне, ставшей центром круизного туризма. По ее мнению, в Хийденсельге возможен прирост трудоспособного населения с маленькими детьми, а закрытие детского сада, как и сокращение его площадей, станет сдерживающим фактором для развития деревни.

В администрации Питкярантского округа подтвердили планы по закрытию деревянного корпуса «Дюймовочки» и планах по ремонту каменного корпуса.

«К 1 сентября 2025 г. в указанном дошкольном учреждении остается менее 20 дошкольников, в связи с чем планируется создание одной разновозрастной группы. Место расположения группы будет определено в ходе приемки готовности образовательной организации к новому учебному году.



В летний период запланирован ремонт каменного здания детсада. Смета уже готова. Изыскиваются средства на ремонт из бюджета округа. Перевод детей в данное здание будет возможным после проведения ремонтных работ», - говорится в сообщении местных властей.

Под этой публикацией в официальном паблике администрации округа появился комментарий, в котором женщина написала свои опасения.

«О какой смете идет речь? Только что было собрание в садике с родителями. Денег ни на какой ремонт Администрацией ПМО выделятся не планировалось. Вопрос был задан заведующей Туниченко Е.В. про ремонт. Вообще, когда последний раз выделялись деньги на ремонт детского сада в Хийденсельга? И как вы представляете детей, которые начали только ходить, с детьми подготовительной группы, которых будет больше половины. У детей не будет физкультуры, музыкального занятия. Все ведется к тому, чтобы родители сами перевели старших детей в детский сад Ляскеля».

В начале апреля «Петрозаводск говорит» рассказывал о жизни деревни и о том, что видят туристы, которых привозят теплоходами. Подробнее в материале «Карелия туристическая: «унитаз не смыть, зубы не почистить». © «Петрозаводск говорит»