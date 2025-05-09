80-метровую георгиевскую ленту развернут в Петрозаводске

Перед колонной «Бессмертного полка» 9 мая в Петрозаводске развернут 80-метровую георгиевскую ленту.

В память о доблести воинов, защитивших страну от фашизма, 80 представителей патриотических организаций пронесут георгиевскую ленту перед колонной по маршруту движения «Бессмертного полка».

Колонна начнет движение от площади Ленина и пройдет по проспекту Карла Маркса до площади Кирова. Шествие начнется в 14:00, а формировать колонну начнут с 13:30.

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