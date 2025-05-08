08 мая 2025, 18:59
Житель Карелии Сергей Афанасьев погиб на СВО
В селе Сумский Посад простятся с погибшим военнослужащим
Фото: unsplash.com / Meghna R, администрация Беломорского округа
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Сергей Афанасьев. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.
Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоится в селе Сумский Посад в воскресенье, 11 мая. Мероприятие пройдет у местной церкви.
Власти округа выразили соболезнования родным и близким Сергея Афанасьева. © «Петрозаводск говорит»