Житель Карелии Сергей Афанасьев погиб на СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Сергей Афанасьев. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоится в селе Сумский Посад в воскресенье, 11 мая. Мероприятие пройдет у местной церкви.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким Сергея Афанасьева. © «Петрозаводск говорит»