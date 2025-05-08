Восстановлен памятный знак на месте боев за Петрозаводск

В Петрозаводске восстановлен памятный знак в парке Защитников города. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Знак установлен в самой высокой точке города - на высоте 152,6 метра. Здесь в сентябре 1941 года 1-я легкая бригада Якова Аввакумова вела ожесточенные бои, защищая Петрозаводск. Некоторые солдаты остались в этом месте навечно.

Напомним, также на этой неделе в районе Древлянка-9 появились мемориальные таблички в честь наших земляков - героев Советского Союза. © «Петрозаводск говорит»