Рейд Госавтоинспекции прошел в Петрозаводске

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд на улице Московской в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГАИ, стражи порядка выясняли, как автомобилисты соблюдают правила перевозки детей. Инспекторы проверяли наличие удерживающих устройств в транспортных средствах, правильность их крепления, правильность использования ремней безопасности. В ходе рейда нарушений обнаружено не было.

Стражи порядка призывают водителей не пренебрегать безопасностью юных пассажиров и строго соблюдать предписания. © «Петрозаводск говорит»