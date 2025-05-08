08 мая 2025, 15:35
Рейд Госавтоинспекции прошел в Петрозаводске
Полицейские проверяли, как водители карельской столицы возят своих детей
Фото ГАИ
Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд на улице Московской в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ГАИ, стражи порядка выясняли, как автомобилисты соблюдают правила перевозки детей. Инспекторы проверяли наличие удерживающих устройств в транспортных средствах, правильность их крепления, правильность использования ремней безопасности. В ходе рейда нарушений обнаружено не было.
Стражи порядка призывают водителей не пренебрегать безопасностью юных пассажиров и строго соблюдать предписания. © «Петрозаводск говорит»