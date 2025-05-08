В Республиканской больнице почтили память погибших медиков

«То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по справедливости может быть названо подвигом!». Эти слова маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна звучали на митинге сотрудников Республиканской больницы им В.А. Баранова, посвященному 80-летию Победы. Они возложили цветы к памятному знаку, который был установлен на территории больницы 8 июня 2001 года.

Памятник представляет собой две вертикальные гранитные стелы, и между ними металлический крест. На одной надпись на латыни: «SALUS POPULI SUPREMA LEX» (что переводится как «Благо народа – высший закон»). На другой надпись: «Медикам, погибши на полях сражений».

Интересна история этой надписи. В ходе подготовки к установке памятника (скульптор Ченка Шуквани) в больнице шло широкое обсуждение: какую надпись на русском языке выбить на второй стеле? Было принято предложение доктора медицинских наук Александра Балашова.

Прошла почти четверть века. Телекомпания «Ника» снимала не раз здесь торжества в честь Дня Победы. У памятного знака выступали лейтенанты и майоры медицинской службы, фельдшеры, санитарки, санинструкторы, врачи, работавшие в партизанских отрядах, хирурги, оперировавшие в госпиталях. Все они спасали жизни воинам, не щадя себя.

В год 80-летия Победы о ветеранах помнят. Как и о тех, кто не вернулся с поля боя. Они навсегда в рядах Бессмертного полка Республиканской больницы им В.А. Баранова. © «Петрозаводск говорит»