Таблички в честь героев войны установили в Петрозаводске

Застройщики новых микрорайонов Петрозаводска за счет собственных средств установили мемориальные таблички на улицах, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. Об этом рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Так, в микрорайоне Древлянка-9 установили таблички в честь героев Советского Союза Алексея Афанасьева и Владимира Баскова.

Афанасьев сражался на Ленинградском фронте, строил Дорогу жизни, прошел с боями Восточную Пруссию, участвовал в Берлинской наступательной операции.

Владимир Басков – командир авиаэскадрильи, участвовал в Орловской, Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях, совершил 293 боевых вылета, провел 58 воздушных боев. © «Петрозаводск говорит»