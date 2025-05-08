08 мая 2025, 14:51
Общество

Таблички в честь героев войны установили в Петрозаводске

Новые памятные знаки появились в карельской столице
Мемориальная табличка в Петрозаводске
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com

Застройщики новых микрорайонов Петрозаводска за счет собственных средств установили мемориальные таблички на улицах, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. Об этом рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Так, в микрорайоне Древлянка-9 установили таблички в честь героев Советского Союза Алексея Афанасьева и Владимира Баскова.

Афанасьев сражался на Ленинградском фронте, строил Дорогу жизни, прошел с боями Восточную Пруссию, участвовал в Берлинской наступательной операции.

Владимир Басков – командир авиаэскадрильи, участвовал в Орловской, Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях, совершил 293 боевых вылета, провел 58 воздушных боев. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
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владимир басков
алексей афанасьев
Великая отечественная война
новости петрозаводска
Инна Колыхматова