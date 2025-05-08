08 мая 2025, 14:51
Таблички в честь героев войны установили в Петрозаводске
Новые памятные знаки появились в карельской столице
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com
Застройщики новых микрорайонов Петрозаводска за счет собственных средств установили мемориальные таблички на улицах, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. Об этом рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
Так, в микрорайоне Древлянка-9 установили таблички в честь героев Советского Союза Алексея Афанасьева и Владимира Баскова.
Афанасьев сражался на Ленинградском фронте, строил Дорогу жизни, прошел с боями Восточную Пруссию, участвовал в Берлинской наступательной операции.
Владимир Басков – командир авиаэскадрильи, участвовал в Орловской, Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях, совершил 293 боевых вылета, провел 58 воздушных боев. © «Петрозаводск говорит»