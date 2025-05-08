Росгвардия переходит на службу в усиленном режиме в Карелии

Сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источника, личный состав Росгвардии будет нести службу в усиленном режиме. Маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны будут приближены к местам массового скопления людей. Будут также приняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности.

Напомним, на День Победы в Петрозаводске запланирована обширная программа - возложение цветов к мемориалам, парад, шествие «Бессмертного полка», праздничный фейерверк и многое другое. © «Петрозаводск говорит»